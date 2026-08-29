Туристка из России сняла на видео начало смертельного наводнения в Непале

Селевой поток оказался достаточно мощным, чтобы сносить постройки и инфраструктуру.Путешественница из России запечатлела на видео момент, когда мощный селевой поток накрыл горные районы на границе Непала и Тибета.
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