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Регионы России

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Половина россиян платит за сервисы с искусственным интеллектом банковскими картами

Половина россиян платит за сервисы с искусственным интеллектом банковскими картами

В июле 51,6% россиян, использующих банковские карты для оплаты, оплатили сервисы с искусственным интеллектом (ИИ).

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