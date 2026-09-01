📆 Инфоповоды на сентябрь 2026 Спецпроект "Календарь" журнала "Фокус внимания" - это продвижение экспертов в заголовках новостей с помощью инфоповодов 1 сентября — День знаний, начало учебного года (обучение, новые жизненные этапы, синдром «вечного студента» и ментальную подготовку к рабочему сезону).