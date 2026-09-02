ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

Юрий Бурлачко перечислил ключевые проекты ЗСК по поддержке жителей Кубани старшего поколения

Юрий Бурлачко перечислил ключевые проекты ЗСК по поддержке жителей Кубани старшего поколения

Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в своих социальных сетях обратил внимание на то, что люди старшего поколения формируют значительную часть населения региона.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя