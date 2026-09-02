Юрий Бурлачко перечислил ключевые проекты ЗСК по поддержке жителей Кубани старшего поколения

Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в своих социальных сетях обратил внимание на то, что люди старшего поколения формируют значительную часть населения региона.
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