Босфор на балансе: мосты сдадут в аренду на три десятилетия

Власти Турции подтвердили, что знаковые переправы через пролив останутся в госсобственности, но могут перейти в частное управление.
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