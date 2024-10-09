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Царьград

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С 4 ноября вернутся прямые авиарейсы из Читы в Пхукет

С 4 ноября вернутся прямые авиарейсы из Читы в Пхукет

Прямые чартерные авиарейсы из Читы на Пхукет (Таиланд) возвращаются с 4 ноября 2024 года.В Telegram-канале городского аэропорта сообщили о том, что подобную информацию представил туроператор PEGAS Touristik.

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