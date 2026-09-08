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Юрий Баранчик: Ключевой вопрос – с кем именно планирует воевать Турция

Юрий Баранчик: Ключевой вопрос – с кем именно планирует воевать Турция

Турция готовится к полномасштабной войне с использованием ОМП Турция приступила к строительству масштабных убежищ, защищающих от химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) угроз, во всех 81 провинциях.

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Алексей Горшков

В стремлении Турции к возрождению империи не вижу ничего необычного! НАОБОРОТ !!! ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ, ранее бывшая СКРЫТОЙ, но сейчас ставшая ЗАМЕТНОЙ - тенденция к ВОЗРОЖДЕНИЮ ИМПЕРИЙ, вернее - к большим многонациональным государствам, ранее бывших империями!
Британцы, шире - англосаксы (англоязычные страны), ещё шире - Запад (англосаксы и их "шестёрки"), в последний век бывшие везде ПОЛНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабляют, вследствие чего "ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ"!
Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ уже "выдохся"! А ведь ХХ (отчасти - и XIX-й) века были ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская, Персидская и Японская (фактически) - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление "незалежных" государств - типа Украины или Сирии — на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения МОГУЧИХ геополитических конкурентов победителей) было прихотью победивших англосаксов...В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и ином виде...