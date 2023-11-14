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Агент Хвичи: «Кварацхелию раскрыл Семин, а не Слуцкий. Не думаю, что он на что-то серьезно повлиял»

Агент Хвичи: «Кварацхелию раскрыл Семин, а не Слуцкий. Не думаю, что он на что-то серьезно повлиял»

— Когда поняли: из Хвичи получится топ-футболист? — Когда он перешел в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе.

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