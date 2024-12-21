Сочинские пляжи, которые оказались завалены мусором после шторма, планируют открыть 23 декабря Почти 50% пляжей уже расчистили после шторма.
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Сочинские пляжи, которые оказались завалены мусором после шторма, планируют открыть 23 декабря Почти 50% пляжей уже расчистили после шторма.