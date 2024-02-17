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У Путина серьёзные конкуренты

У Путина серьёзные конкуренты

Институт Царьграда поделился результатами собственного социологического исследования о предпочтениях избирателей перед выборами.

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Комментарии
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И
Иван
&quot; почистили поляну&quot; - Так на поляне надо тяжело пахать! А кто пашет? Вы видели? Тяжело пашет один. Вот оно, где собака зарыта.       Иван Ше.
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18 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;У Путина серьёзные конкуренты&quot; -  смеху подобно данное высказывание.
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17 час.
Михаил Чернов
Слуцкий  пустышка.. Ни за что не отвечает, никому ничего не должен.  Газпром  присвоил уличный газопровод, построенный жителями улицы, фальсифицировал документы и оформил себе в собственность. Следствие даже расследование не проводило.. ОТКАЗ. Отправил Слуцкому... В ответ - не нравится - подавайте в суд...
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