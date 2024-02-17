У Путина серьёзные конкуренты

" почистили поляну" - Так на поляне надо тяжело пахать! А кто пашет? Вы видели? Тяжело пашет один. Вот оно, где собака зарыта. Иван Ше.

Михаил Чернов

Слуцкий пустышка.. Ни за что не отвечает, никому ничего не должен. Газпром присвоил уличный газопровод, построенный жителями улицы, фальсифицировал документы и оформил себе в собственность. Следствие даже расследование не проводило.. ОТКАЗ. Отправил Слуцкому... В ответ - не нравится - подавайте в суд...