Институт Царьграда поделился результатами собственного социологического исследования о предпочтениях избирателей перед выборами.
У Путина серьёзные конкуренты
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И
Иван
" почистили поляну" - Так на поляне надо тяжело пахать! А кто пашет? Вы видели? Тяжело пашет один. Вот оно, где собака зарыта. Иван Ше.
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18 час.
СЕРГЕЙ Лютов
"У Путина серьёзные конкуренты" - смеху подобно данное высказывание.
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17 час.
Михаил Чернов
Слуцкий пустышка.. Ни за что не отвечает, никому ничего не должен. Газпром присвоил уличный газопровод, построенный жителями улицы, фальсифицировал документы и оформил себе в собственность. Следствие даже расследование не проводило.. ОТКАЗ. Отправил Слуцкому... В ответ - не нравится - подавайте в суд...
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15 час.
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