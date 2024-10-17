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Участники спецоперации найдут применение силам, находящимся вне политики

Участники спецоперации найдут применение силам, находящимся вне политики

По словам председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, участники спецоперации обладают хорошими психологическими навыками и умеют работать с людьми на различных должностях, в том числе с руководителями.

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