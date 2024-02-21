СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе 417ec9; " data-animationappear="off" data-record-type="449" data-bg-color="2c6ab4; " data-record-type="165" data-bg-color="3f6dd9; border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px;">С 1942 по 1945 завод выпустил 31 359 систем электрогенерации для 10 453 боевых самолетов 2 На СЭГЗ учат профессии всех и платят стипендию до 35 000 рублей 3 Завод выпускает электромобили в России более 60 лет 4 Благодаря национальному проекту ускорена сборка электродвигателя на 99 процентов — с 89 часов до 8 минут 5 Рекорд СЭГЗ в 2023 году — увеличение производства в полтора раза, до 12 млрд рублей Рожденный в тяжелые годы Как и многие заводы нашей страны, Сарапульский электро-генераторный завод был создан для отражения агрессии нацистской Германии.