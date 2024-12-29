Начальник производственной базы в Кингисеппском районе Ленобласти позвонил в полицию и рассказал, что ночью 28 декабря неизвестный поджег принадлежащее фирме модульное здание.
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Начальник производственной базы в Кингисеппском районе Ленобласти позвонил в полицию и рассказал, что ночью 28 декабря неизвестный поджег принадлежащее фирме модульное здание.