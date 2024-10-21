Девушка помогла скрыть измену подруги, но не ожидала, чем это закончится для нее самой

Когда человек снисходительно относится к супружеской неверности (ну, знаете, в стиле, что мужчины полигамны и иначе не могут), означает ли это, что он сам изменяет? А если вы узнаете, что ваш партнер покрывает чью-то измену, что вы подумаете? Именно в такой ситуации оказался автор этой истории.