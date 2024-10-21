Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Девушка помогла скрыть измену подруги, но не ожидала, чем это закончится для нее самой

Девушка помогла скрыть измену подруги, но не ожидала, чем это закончится для нее самой

Когда человек снисходительно относится к супружеской неверности (ну, знаете, в стиле, что мужчины полигамны и иначе не могут), означает ли это, что он сам изменяет? А если вы узнаете, что ваш партнер покрывает чью-то измену, что вы подумаете? Именно в такой ситуации оказался автор этой истории.

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