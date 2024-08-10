Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией⁠

Предположительно, это были ударные беспилотники, сказал президентВоенно-воздушные силы и войска ПВО Белоруссии сбили несколько украинских воздушных целей в небе над республикой, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании в Шкловском районе Могилевской области.
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