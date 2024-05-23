Троих мужчин из Новосибирска задержали за производство спортпитания с тестостероном

Компоненты для работы сибиряки покупали за границей, а готовый продукт продавали через интернет.В Новосибирске прошёл совместный рейд транспортных полицейских, сотрудников Новосибирской и Сибирской оперативной таможен, а также УФСБ по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии