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Царьград

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Троих мужчин из Новосибирска задержали за производство спортпитания с тестостероном

Троих мужчин из Новосибирска задержали за производство спортпитания с тестостероном

Компоненты для работы сибиряки покупали за границей, а готовый продукт продавали через интернет.В Новосибирске прошёл совместный рейд транспортных полицейских, сотрудников Новосибирской и Сибирской оперативной таможен, а также УФСБ по региону.

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Михаил Еграшин
Продавали допинг, сядут за наркоту. Америка.
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