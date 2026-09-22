В Москве за восемь месяцев лишили российского гражданства 28 человек: причины и последствия

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве приняли решение о прекращении российского гражданства в отношении 28 человек за восемь месяцев текущего года.
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