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FiNE NEWS

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В Москве за восемь месяцев лишили российского гражданства 28 человек: причины и последствия

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве приняли решение о прекращении российского гражданства в отношении 28 человек за восемь месяцев текущего года.

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