МИД: поставляемое Киеву оружие попадает террористам в Африке

Оружие, которое поставляется Западом Киеву, попадает в распоряжение африканских террористов, заявила глава департамента партнёрства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко в ходе XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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