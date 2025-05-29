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МИД: поставляемое Киеву оружие попадает террористам в Африке

МИД: поставляемое Киеву оружие попадает террористам в Африке

Оружие, которое поставляется Западом Киеву, попадает в распоряжение африканских террористов, заявила глава департамента партнёрства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко в ходе XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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