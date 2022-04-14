Popcaketv

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«Почему Тэхен, а не Чимин? Меня к нему по-сумасшедшему тянет», — Чонгук ответил, что его заставило вернуться к Ви после интрижки с Мочи

«Почему Тэхен, а не Чимин? Меня к нему по-сумасшедшему тянет», — Чонгук ответил, что его заставило вернуться к Ви после интрижки с Мочи

Чонгук (Jungkook) продолжает добиваться сердечка лучшего друга Тэхена (Taehyung) спустя столько лет их общения.

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