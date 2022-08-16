Житель Уссурийска убил собственную мать

В Уссурийске будут судить 40-летнего мужчину, который убил собственную мать. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела и передали его в суд, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на СК России по Приморскому краю.