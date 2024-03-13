Еще три передовые инженерные школы появятся в Новосибирской области

Передовые инженерные школы готовят специалистов высшей квалификации и предлагают оригинальные технические решения в самых разных областях – в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и в социальной сфере.
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