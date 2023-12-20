Мировое правительство ищет для Украины смотрящего

Требуется Черчилль, а выбирать приходится между Джонсоном и Сунаком Дмитрий Родионов На фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (второй слева) (Фото: Andrew Matthews/Pool via AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Можегов Михаил Нейжмаков Главы европейских государств призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль, чтобы возглавить западную помощь Украине на фоне рисков ее прекращения, пишет Telegraph со ссылкой на источники.
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