Мировое правительство ищет для Украины смотрящего

Требуется Черчилль, а выбирать приходится между Джонсоном и Сунаком Дмитрий Родионов На фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (второй слева) (Фото: Andrew Matthews/Pool via AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Можегов Михаил Нейжмаков Главы европейских государств призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль, чтобы возглавить западную помощь Украине на фоне рисков ее прекращения, пишет Telegraph со ссылкой на источники.