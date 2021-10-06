smi.media

132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Пусть сдаст тест на глупость.Саакашвили собрал...
  • Lehanaizhe
    прямо галантерейщик и кардинал-это сила!Haber7: глава МИД...
  • Андрей Зарубкин
    Украина не исполняет Минские соглашения. Им больше нравится как Хорваты выгнали сербов из Сербской Краины. Хорваты со...Кулеба о закрытии...

Назначен новый руководитель администрации главы Тувы

Новым руководителем администрации главы Тувы и аппарата правительства назначен Сергек Хертек. Соответствующий указ глава республики Владислав Ховалыг подписал 5 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх