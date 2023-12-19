Санду отказывается комментировать дело о коррупции в Госадминистрации дорог

Президент Майя Санду отказалась комментировать предполагаемые коррупционные действия, выявленные в Государственной администрации дорог в рамках уголовного дела о недавнем строительстве дороги Леова – Бумбэта.
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