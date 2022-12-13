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Малкин забил победный гол «Далласу», став 1-й звездой матча. У него 9+20 в 29 играх

Малкин забил победный гол «Далласу», став 1-й звездой матча. У него 9+20 в 29 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:1) на 60-й минуте и был признан первой звездой.

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