Новосибирский омбудсмен Болтенко о беби-боксах: должны быть, особенно в неблагополучных районах

НОВОСИБИРСК, 24 января, ФедералПресс. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко высказалась по поводу беби-боксов, или «окон жизни», которые начали внедрять в некоторых российских регионах почти 14 лет назад.
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