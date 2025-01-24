Новосибирский омбудсмен Болтенко о беби-боксах: должны быть, особенно в неблагополучных районах

НОВОСИБИРСК, 24 января, ФедералПресс. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко высказалась по поводу беби-боксов, или «окон жизни», которые начали внедрять в некоторых российских регионах почти 14 лет назад.