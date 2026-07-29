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Мировое обозрение

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Стало известно, сколько ракет истратили США за пять месяцев противостояния с Ираном

Стало известно, сколько ракет истратили США за пять месяцев противостояния с Ираном

Американская система ПВО — это не «непробиваемый щит», а конечный ресурс. И он стремительно тает. Аналитический центр CSIS* (признан нежелательным в РФ) опубликовал данные, которые выглядят как приговор для военной логистики США.

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