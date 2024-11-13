Система Роскомнадзора «Робот» обнаружила десятки фактов нарушений в рекламе

Роскомнадзор находит в сети рекламу без маркировки при помощи специального программного обеспечения «Робот», благодаря которой начато 32 административных расследования, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления организационного развития и информационных технологий Роскомнадзора Лариса Ищук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии