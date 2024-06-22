Результаты Арктического марафона 2024

22 июня в самом восточном городе Европы – Воркуте (Республика Коми) прошел Арктический марафон. Кроме основной дистанции марафона, участникам были также доступны дистанции: 21,1 км, 10 км, 3 км.
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