Игорь Борисов принял участие в брифинге о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела России

10 сентября 2024 года председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации сенатор Андрей Климов и член ЦИК России Игорь Борисов провели совместный брифинг в международном мультимедийном пресс-центр медиагруппы «Россия сегодня».