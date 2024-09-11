Игорь Борисов принял участие в брифинге о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела России

10 сентября 2024 года председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации сенатор Андрей Климов и член ЦИК России Игорь Борисов провели совместный брифинг в международном мультимедийном пресс-центр медиагруппы «Россия сегодня».
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