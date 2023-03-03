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Гендиректор «Динамо» об игре с «Зенитом» в Кубке: «Нас ждет отличный рейтинговый матч. Встреча двух сильных, атакующих команд»

Гендиректор «Динамо» об игре с «Зенитом» в Кубке: «Нас ждет отличный рейтинговый матч. Встреча двух сильных, атакующих команд»

Гендиректор «Динамо» высказался в преддверии матча с «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России. «Нас ждет отличный рейтинговый матч.

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