На многочисленные вопросы смолян об укрытиях мэрия города дала ответ

Горожане узнали, почему при атаках беспилотников не включают сирены Смоляне неоднократно отмечали в соцсетях абсурдную ситуацию с ключами от укрытий в МКД, которые находятся в офисах “управляшек”, но не у жильцов домов.
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