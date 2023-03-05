Евгений Плющенко: «Уверен, что все награды Титовой впереди, потому что она – боец и уникальная спортсменка»

Евгений Плющенко подвел итоги финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. «Мои маленькие, но очень сильные духом юниоры! Никa (Жилина), Софа (Титова), Никита (Сарновский) – 11 ультра-си на троих в произвольной программе! Наша спортивная пара – Влад (Антонышев) и Настя (Чернышова) – за год сделали невозможное! Несмотря на непредсказуемые обстоятельства, мы собрали полный набор наград: Ника – золото, Никита – серебро, Влад и Настя – бронза! А наша Софа Титова бомбанула – 4 ультра-си в произволке, и я уверен, что все ее награды впереди, потому что она – боец и уникальная спортсменка! Горжусь вами, ребята! Вы все – настоящие чемпионы! Спасибо всей нашей команде за большую работу! Выдохнем, выступим в нашем туре «Союз чемпионов» и снова в бой!» – написал Плющенко.