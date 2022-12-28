Медведев - "главный кандидат" в преемники Путина

Политолог Минченко назвал Медведева "главным кандидатом" в преемники Путина Политолог Евгений Минченко высказал мнение, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев значительно усилил свои позиции в 2022 году и сегодня является "главным кандидатом" в преемники президента России Владимира Путина.