Откуда на Марсе разноцветные облака? Curiosity показывает атмосферные аномалии и объясняет, как углекислый газ творит чудеса

Марс, планета, которую мы привыкли видеть в монохромных тонах красного песка, вновь удивляет. Марсоход Curiosity, неутомимый исследователь, запечатлел явление, обычно ускользающее от нашего внимания: сумеречные облака, раскрашенные в необычные цвета.
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