РБК: В «Операции «Ы» нашли киноляп с алкоголем за пазухой у Никулина

В легендарной комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» нашелся еще один киноляп в сюжете о Трусе, Балбесе и Бывалом, которые пытаются ограбить склад, который охраняет персонаж Александра Демьяненко.