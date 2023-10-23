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РБК: В «Операции «Ы» нашли киноляп с алкоголем за пазухой у Никулина

РБК: В «Операции «Ы» нашли киноляп с алкоголем за пазухой у Никулина

В легендарной комедии Леонида Гайдая  «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» нашелся еще один киноляп в сюжете о Трусе, Балбесе и Бывалом, которые пытаются ограбить склад, который охраняет персонаж Александра Демьяненко.

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