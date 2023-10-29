Дотянула! Волочковой пришлось выложить за лечение небывалую сумму

Балерина снова отличилась. Анастасия Волочкова Социальные сетиСтатьи по теме: Волчок из «Дома игрушки» и картонная стрелочка: несколько занятных фактов о «Что? Где? Когда?» У истощенной Волочковой случилась истерика из-за еды: опозорилась на кухне Процесс необратим: усохшая Волочкова выставила фигуру напоказ после срыва .
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