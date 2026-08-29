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1rre

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Ответный удар России после атаки ВСУ на Краснодарский край

Ответный удар России после атаки ВСУ на Краснодарский край

Ответный удар России после атаки ВСУ на Краснодарский край Юлия ЧелкановаМинувшей ночью российские регионы подверглись масштабной воздушной атаке со стороны Украины.

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