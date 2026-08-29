Ответный удар России после атаки ВСУ на Краснодарский край Юлия ЧелкановаМинувшей ночью российские регионы подверглись масштабной воздушной атаке со стороны Украины.
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