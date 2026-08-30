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Цена нефти марки Brent выросла до $90,35 за баррель

Цена нефти марки Brent выросла до $90,35 за баррель

Мировые цены на нефть после открытия торгов выросли на 2,34%, до 90,35 доллара за баррель на фоне обмена ударами США и Ирана на Ближнем Востоке.

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