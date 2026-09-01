В Брянской области усилили борьбу с растениями-захватчиками: обследовано 136 тыс гектаров сельхозземель

За восемь месяцев специалисты проверили 136,4 тысячи гектаров сельхозугодий, нашли борщевик на 83,3 гектара и золотарник на 81,5 гектара, собственникам вынесено 27 предостережений.
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