Московскую международную неделю кино посетили более 720 тысяч человек

В Москве завершилась III Московская международная неделя кино, которая проходила с 24 по 30 августа. За семь дней для гостей организовали более 210 мероприятий, а общее число посетителей превысило 720 тысяч человекВ Москве завершилась III Московская международная неделя кино, которая проходила с 24 по 30 августа.
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