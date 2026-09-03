Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/TASS Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 сентября заявил, что нынешнее руководство Германии продолжает "печальное дело" своих нацистских предшественников, забыв итоги Второй мировой войны.
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