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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «В 2015-м СКА выиграл Кубок Гагарина, в тот же год победил и «Зенит». Надо обязательно повторить, смысл нашей работы – побеждать»

В первом туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:0. «В 2015 году, когда мы выиграли первый Кубок Гагарина в истории СКА, в тот же год победил и «Зенит», правильно? Поэтому надо обязательно повторить.

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