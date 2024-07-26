Роман Ротенберг: «В 2015-м СКА выиграл Кубок Гагарина, в тот же год победил и «Зенит». Надо обязательно повторить, смысл нашей работы – побеждать»

В первом туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:0. «В 2015 году, когда мы выиграли первый Кубок Гагарина в истории СКА, в тот же год победил и «Зенит», правильно? Поэтому надо обязательно повторить.