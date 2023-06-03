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Названа страна Восточной Европы с самыми пророссийскими настроениями

Названа страна Восточной Европы с самыми пророссийскими настроениями

В ходе международного исследования словацкого аналитического центра Globsec выяснилось, что из всех стран Восточной Европы пророссийские и антизападные настроения больше всего распространены в Словакии, сообщает чешское издание Parlamentní listy.

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