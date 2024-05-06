Крым предупредили о пожарах, и загорелось

Едва МЧС уведомило о чрезвычайной пожарной опасности, как сгорели магазин и овощной склад. Причины возникновения продуктового магазина в Партените и овощного склада в селе Жемчужное Нижнегорского района устанавливают следственные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии