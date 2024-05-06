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Крым предупредили о пожарах, и загорелось

Крым предупредили о пожарах, и загорелось

Едва МЧС уведомило о чрезвычайной пожарной опасности, как сгорели магазин и овощной склад. Причины возникновения продуктового магазина в Партените и овощного склада в селе Жемчужное Нижнегорского района устанавливают следственные органы.

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