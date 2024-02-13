Армянские банки сохранят высокую прибыльность в 2024-2025 годах 

Рентабельность капитала армянских банков в 2023 году сократилась с 28 до 17% после тучного 2022-го года, когда местные игроки показали рекордно высокую прибыльность из-за притока денег от российских релокантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии