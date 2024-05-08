Командир ВСУ Жорин: Россия готовится к наступлению, ситуация для Украины сложная

К настоящему моменту для Украины сложилась самая сложная с февраля 2022 года ситуация на фронте. Такое мнение выразил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, сообщает "Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии