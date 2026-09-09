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Авто Новости

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Автомобильный мост Россия — КНДР: как за 16 месяцев построили континентальный коридор

Автомобильный мост Россия — КНДР: как за 16 месяцев построили континентальный коридор

Туманная река на границе России и Северной Кореи всегда была местом, где время будто замедлялось. Год назад здесь не было ничего, кроме шума воды, одинокой буровой установки и ржавых металлоконструкций, разбросанных по берегу.

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