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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после пропуска 2 игр из-за травмы. У него передача, 3 броска и 3 потери за 17:25

Форвард клуба из Нью-Йорка принял участие в игре с «Далласом» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Россиянин выступил одним из ассистентов при шайбе Винсента Трочека, ставшей победной в матче.

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