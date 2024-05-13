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«ВСУ в бешеной мясорубке под Харьковом»: ВС России стремительно забирают территорию, фронт у Часова Яра пошёл на Запад: Новости СВО, к утру 13 мая 2024 г., свежие новости СВО России на Украине

«ВСУ в бешеной мясорубке под Харьковом»: ВС России стремительно забирают территорию, фронт у Часова Яра пошёл на Запад: Новости СВО, к утру 13 мая 2024 г., свежие новости СВО России на Украине

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